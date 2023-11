Batman e Superman, Jim Lee protagonista a Lucca Comics & Games

LUCCA - Tra gli ospiti più attesi di quest’edizione di Lucca Comics & Games c'è Jim Lee (President, Publisher and Chief Creative Officer per DC), pronto a incontrare i lettori in una serie di appuntamenti da non perdere per tutti gli amanti dei supereroi, proposti da Panini Comics. Non solo: al Padiglione Panini sarà possibile trovare una ricca selezione di titoli del mondo DC pensata per scoprire il lavoro del maestro Jim Lee – uno degli artisti più famosi e innovativi della storia del fumetto – e altre novità davvero imperdibili.

Maxi showcase

Venerdì 3 novembre alle 14.30 è di scena Jim Lee: Maxi Showcase, un appuntamento in cui l’autore disegnerà e racconterà la sua carriera a tutto tondo nel mondo del fumetto: da disegnatore a scrittore, da editor a imprenditore, fino al suo recente ruolo apicale in DC. A moderare l’incontro sarà Andrea Rock. Alla mattina di venerdì 3 novembre, invece, nel corso di Batman: Europa – Una storia di resilienza Jim Lee, Giuseppe Camuncoli e Matteo Casali ripercorreranno la storia quasi ventennale di un progetto ambizioso che ha unito Italia, Europa e USA.

Batman

E proprio Batman: Europa è uno dei grandi titoli che saranno in fiera nel Padiglione Panini.

Un’opera incredibile, ambientata in Europa tra Berlino, Parigi, Praga e Roma, che ha richiesto anni di realizzazione. Scritta da Matteo Casali e Brian Azzarello e disegnata da Jim Lee, Giuseppe Camuncoli, Diego Latorre e Gerald Parel, questo viaggio senza precedenti del Cavaliere Oscuro per la prima volta sarà disponibile in un fantastico cofanetto completo da collezione contenente sia il volume originale che la versione in bianco e nero con i layout di Giuseppe Camuncoli Batman: Europa Compendium. Per tutti coloro che hanno già acquistato Batman: Europa, sarà possibile comprare anche la versione del cofanetto contenente solo il Compendium.