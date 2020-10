Studente assente per Coronavirus. Al Vivarelli un'altra classe in quarantena

FABRIANO - Terza classe delle scuole superiori in quarantena. E’ una quinta (17 alunni) dell’Istituto tecnico agrario Vivarelli di Fabriano. La scuola ha già un gruppo, una terza, con lo stesso provvedimento attivo ormai da una settimana. Venerdì un alunno del quinto è risultato positivo al Covid-19. E’ residente fuori città ed è stato a scuola un giorno solo nell’ultima settimana.

La situazione è sotto controllo. Spiega il preside, Emilio Procaccini: «Dobbiamo, purtroppo, abituarci a queste notizie. Ma l’importante è che si mettano in atto tutte le misure per evitare la trasmissione del virus all’interno delle scuole, così come stiamo facendo noi». Anche il sindaco monitora la situazione: «Il servizio Prevenzione dell’Asur si è attivato per il tracciamento dei contatti. Approfitto – dichiara Santarelli - per fare un plauso a tutta la struttura che da mesi sta lavorando in maniera impeccabile».

I 17 studenti, secondo l’ultimo Dpcm, verranno sottoposti a tampone al termine della quarantena e, in caso di negatività, potranno tornare in classe. Il fatto che i tamponi effettuati domenica scorsa alla classe terza siano risultati tutti negativi, confermano che le precauzioni messe in atto dalla scuola, sia all’interno dell’Istituto vero e proprio, che al Convitto, hanno funzionato. In tutto sono tre gli episodi in questa seconda ondata della pandemia che hanno coinvolto scuole superiori di Fabriano, tutti accaduti negli ultimi dieci giorni. Prima una terza dell’Agrario, con studenti e docenti in quarantena a causa di una positività riscontrata in un alunno residente in Umbria. Per loro quarantena fino alla prossima settimana. Giovedì è toccato a una classe quinta dell’Artistico Mannucci. Anche in questo caso il contagio di uno studente è avvenuto in ambienti extra scolastici. La classe è in quarantena e domani dovrebbe tornare a fare didattica in presenza dopo un breve periodo di quarantena disposto dall’Asur.

