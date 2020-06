Lo storico Montini rilancia: torna la sala cinematografica. L’edificio verrà utilizzato anche per conferenze ed eventi di vario genere

FABRIANO - L’ex cinema Montini è pronto a riappropriarsi della sua originaria finalità. L’ha deciso l’amministrazione civica, togliendolo dal piano delle alienazioni dei beni di proprietà comunale e ipotizzando per lo storico immobile sito di via Balbo, in pieno centro, un futuro di rilievo. Il Montini sarà di nuovo una sala cinematografica, ma vedrà ampliato l’utilizzo a vari tipi di iniziative: convegni, conferenze e eventi di diverso genere. Il tutto, grazie anche agli interventi realizzati a suo tempo, in occasione dell’Annual Conference delle Città Creative Unesco, durante la quale la sala del Montini ospitò uno dei padiglioni che caratterizzarono la straordinaria kermesse.

«Il Montini verrà utilizzato per quello che è – sottolinea Cristiano Pascucci, assessore ai Lavori pubblici e al Patrimonio – ossia come sala cinematografica, poiché in questo settore vanta una notevole tradizione. Magari si potrebbe pensare a proiezioni di pellicole meno commerciali, quali i film d’essai, ma è chiaro che intendiamo muoverci in questo ambito, che però non sarà l’unico».

D’altronde, pure in passato il cinema Montini aveva ospitato con frequenza manifestazioni assai variegate. «E così continueremo – osserva Pascucci – con l’obiettivo di rafforzare una struttura storica della città, che in seguito a dei lavori realizzati per il Meeting Unesco è diventata decisamente più funzionale e in grado di accogliere eventi di diverso tipo: dagli incontri alle conferenze, dai convegni agli appuntamenti musicali e teatrali, per lo più di non grossa entità».

In merito alla gestione dell’immobile, si fanno varie ipotesi, «perfino una gestione multipla – aggiunge Pascucci – affiancando al gestore del cinema altri gestori. Ci stiamo attrezzando con operatori commerciali, tanto è vero che abbiamo avuto degli approcci con associazioni che si occupano di cinematografia».

