Dino Poggiali lascia Ancona: sarà il nuovo comandante dei vigili del fuoco di Venezia

ANCONA - Da ieri i vigili del fuoco di Venezia hanno un nuovo comandante. È l'ingegner Dino Poggiali, già dirigente superiore del corpo nazionale, è stato infatti nominato nuovo comandante dei vigili del fuoco di Venezia.

Raggiungerà la città lagunare nei prossimi giorni, attualmente il comandante Poggiali è alla guida del comando dei vigili del fuoco di Ancona. In passato era già stato comandante dei vigili del fuoco di Rimini, Macerata, Pesaro-Urbino.

LEGGI ANCHE:

Pianta si inclina e si appoggia ad un palo telefonico: i vigili del fuoco sistemano tutto

È stato docente a contratto all'Università Politecnica delle Marche nella Facoltà di Scienze per l'insegnamento Prevenzione incendi e controllo dei rischi industriali. Tra le principali esperienze che costituiscono il bagaglio di esperienza del nuovo comandante veneziano, ci sono il terremoto di Massa Martana (Perugia) nel 1997.

Sempre nel 1997 aveva prestato servizio sul luogo dell'emergenza durante il terremoto di Marche e Umbria; nel 1998 aveva partecipato alla missione Arcobaleno con attività di coordinamento e gestione del campo profughi di Kukes, in Albania.

L'anno successivo, nell'agosto del 1999, aveva partecipato allo spegnimento dell'incendio alla Raffineria Api di Falconara, in provincia di Ancona. Nel 2004; nel 2009 aveva prestato soccorso durante il terremoto dell'Aquila; così come nel 2012 era in Emilia Romagna quando la terra tremava. Era stato in centro Italia, poi, nel 2016 e nel 2017 per il terremoto dell'Italia centrale.

L'AVVICENDAMENTO

L'ingegnere Poggiali subentra al comando di Venezia, retto nell'ultimo anno dall'ingegnere Giovanni Di Iorio, in pensione da domenica scorsa. Giovanni Di Iorio ha chiuso a Venezia, con le emergenze acqua alta, Covid e Grandi navi, una carriera lunga 34 anni, affrontata senza mai un giorno di malattia.



Ultimo aggiornamento: 17:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA