Notte con l'abuso etilico: soccorso in pieno centro un ragazzo di 19 anni

ANCONA - Un altro abuso etilico e altri momenti di apprensione quelli vissuti questa notte: intorno all'una infatti un ragazzo di 19 che aveva esagerato con i drink si è sentito male, necessario l'intervento in piazza Cavour della Croce Gialla. Il giovane in un primo momento era in piazza Roma poi a stento ha raggiunto l'altra piazza, sul posto anche due volanti della questura e quindi il trasporto all'ospedale di Torrette per tutti i controlli del caso.

