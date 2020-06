Pianta si inclina e si appoggia ad un palo telefonico: i vigili del fuoco sistemano tutto

ANCONA - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle intorno alle 11:45 in un traversa di via 1 maggio per rimuovere un albero pericolante. La pianta, adiacente ad una strada secondaria, si era inclinata appoggiandosi su un palo telefonico. La squadra sul posto ha tagliato la pianta, con l'ausilio dell'autoscala, ripristinando il passaggio nella strada.

LEGGI ANCHE:

Nuovo nido di fratino lungo il litorale: ecco dove è stato segnalato

© RIPRODUZIONE RISERVATA