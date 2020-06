Nuovo nido di fratino lungo il litorale: ecco dove è stato segnalato

MONTEMARCIANO - E’ comparso un nuovo nido di fratino lungo il litorale di Marina di Montemarciano. “Dopo aver osservato nei giorni scorsi una coppia in corteggiamento – comunica una nota del Comune - la femmina ha deposto 3 uova. Il nido è stato recintato per tutelare le uova fino alla loro schiusura che dovrebbe avvenire verso fine mese”. I bagnanti devono quindi prestare molta attenzione in questo periodo. “Raccomandiamo a tutte le persone che fruiscono dell'arenile di non arrecare disturbo a questa specie rara dei litorali italiani – prosegue l’ente - che ha scelto la spiaggia di Marina di Montemarciano per nidificare”. Prosegue intanto il monitoraggio del Fratino sul litorale di Marina a cura dello Studio Diatomea. C’è molto interesse da parte dei cittadini che devono però rispettare le distanze per evitare di disturbare gli esemplari di fratino, che nelle scorse settimane hanno deciso di fermarsi sulla spiaggia di Marina, trovando il loro habitat naturale.

LEGGI ANCHE:

Tubazione idrica sulla sede stradale si rompe: evitati problemi per le abitazioni vicine grazie all'intervento dei vigili del fuoco



© RIPRODUZIONE RISERVATA