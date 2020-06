Tubazione idrica sulla sede stradale si rompe: evitati problemi per le abitazioni vicine grazie all'intervento dei vigili del fuoco

ANCONA - La prima domenica di giugno scatta subito con un'emergenza: i vigili del fuoco sono infatti intervenuti alle 7:45 in via Maggini all'incrocio con via Barilatti per una rottura di una tubazione idrica sulla sede stradale. La squadra sul posto ha presidiato la zona e controllato che l'acqua fosse defluita senza coinvolgere i locali interrati delle vicine abitazioni fino alla chiusura della condotta danneggiata da parte della ditta incaricata. © RIPRODUZIONE RISERVATA