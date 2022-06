Sos ubriachi alla guida: ritirate 8 patenti. Durante le perquisizioni trovata anche droga

FABRIANO - Otto patenti ritirate in pochi giorni dai carabinieri agli ordini del Capitano Mirco Marcucci: sono tutti automobilisti giovani sorpresi, in piena notte, al volante dopo aver bevuto troppo. Avrebbero poi dovuto fare diversi chilometri per tornare nelle rispettive abitazioni visto che sono quasi tutti residenti fuori provincia, o nella vicina Umbria. I controlli con l’arrivo della bella stagione e delle lunghe serate estive continueranno con più uomini e più mezzi per prevenire il fenomeno della guida dello stato di ebbrezza.

Negli ultimi giorni i carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno ritirato otto patenti: cinque automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, tre sono stati sanzionati con una multa che arriva fino a 500 euro.

Sono i controlli del Radiomobile e della Stazione di Arcevia, effettuati nelle principali vie di comunicazione della città della carta e in centro storico, tra le una di notte e le 5 del mattino. Sono tutti automobilisti di età compresa tra i 20 e i 40 anni residenti in prevalenza fuori provincia. Tre le persone sanzionate dal punto di vista amministrativo: avevano un tasso alcolemico compreso tra 0, 5 e 0, 8 grammi su litro. Per loro contravvenzione e ritiro della patente.

Cinque automobilisti, invece, sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza perché avevano un alcol test compreso tra 1 e 2 grammi su litro: per loro patente ritirata, auto affidata a familiare e contravvenzione ad eccezione di un caso dove la pattuglia ha disposto anche il sequestro del mezzo. I controlli sono stati effettuati dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Fabriano e dai militari della stazione di Arcevia in servizio anche in città.

Sempre negli ultimi giorni, in piena notte, un 22enne residente in città è stato fermato per un controllo mentre passeggiava in centro. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti oltre 2 grammi di hashish. È stato segnalato alla prefettura come assuntore.

