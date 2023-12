FABRIANO - PalaCesari senza riscaldamento? Effettuato subito un sopralluogo, i tecnici sono al lavoro per la pulizia dei filtri e per alzare il termostato di qualche grado. Nel mirino, dopo la presa di posizione della campionessa di ginnastica Sofia Raffaeli che lamentava il freddo durante gli allenamenti di ginnastica, è finita l’esternalizzazione del servizio. La sindaca di Fabriano, Daniela Ghergo, appresa la criticità, ha dato mandato agli uffici e alla società esterna di capire come stanno le cose e perché nessuno, in Comune, aveva fatto presente questo problema.

La polemica

Il consigliere Danilo Silvi, Fratelli d’Italia, non le manda a dire: «Ancora si soffre il freddo a Fabriano. Non basta avere una campionessa mondiale come Sofia Raffaeli a far preoccupare il Comune di monitorare attentamente. Quanto accaduto è vergognoso». Silvi commenta: «E’ stata assurda la scelta di dare in appalto la gestione del riscaldamento, ma in generale sono incomprensibili tutte le esternalizzazioni fatte dalle precedenti Giunte e dall'attuale, come nel recente caso delle mense scolastiche. La sindaca controlli gli impianti visto l’arrivo dell'inverno e anche come gli appalti esterni gestiscono quanto di loro competenza». Anche l’ex sindaco, Gabriele Santarelli, prende posizione. «Che la sindaca apprenda del malfunzionamento degli impianti di riscaldamento degli immobili comunali da un articolo, per sua stessa ammissione, è già sufficientemente indicativo dell'assenza totale e della mancanza di attenzione di tutto quello che accade».

Poi, siccome nella presa di posizione della sindaca si fa riferimento al 2017, Santarelli attacca: «Per discolparsi imputa la "colpa" a un affidamento di servizio nato con la giunta Sagramola che oggi siede nella sua maggioranza e ciò è piuttosto grottesco». L’ex sindaco pentastellato precisa che ha ragione Ghergo quando dichiara che «Il palaCesari è stato abbandonato», ma poi aggiunge: «Chi lo ha abbandonato per anni, oggi amministra insieme a lei». Santarelli ricorda che «se oggi la Ginnastica può godere a livello esclusivo della struttura è merito di una decisione presa dall’Amministrazione M5S per i lavori fatti». Sulla questione interviene anche Giancarlo Sagramola, attuale consigliere di maggioranza ed ex sindaco dal 2012 al 2017. «Con atto datato 10 settembre 2020 la Giunta Santarelli approvò l’indirizzo di inserire il rifacimento dell’impianto di riscaldamento del PalaCesari nel project sul calore con la ditta che ora gestisce il servizio. Per creare polemica tra la maggioranza che sostiene la sindaca – ribadisce Sagramola - dovrà trovare altre questioni. Già in settimana, comunque, interverranno i tecnici al palas. Mi spiace per le nostre campionesse che abbiano avuto problemi, sono il nostro orgoglio e siamo tutti impegnati a sostenerle».

Marco Antonini

