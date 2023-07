Fabriano, precipita col deltaplano nel campo di grano: 65enne in prognosi riservata

FABRIANO - Paura a Collepaganello di Fabriano, dove un deltaplano condotto da un 65enne della provincia di Cuneo, dopo essere decollato dal campo di volo su Monte Cucco di Sigillo (Pg), probabilmente per un errore in fase di atterraggio, è precipitato a su un terreno agricolo coltivato a grano. Il conducente si è procurato gravi traumi al capo ed al viso. Sul posto è intervenuto personale del 118 di Fabriano oltre a quello dell'Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Fabriano. L'uomo è stato trasportato in ambulanza presso l'ospedale regionale di Torrette di Ancona, in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Accertamenti a cura dei militari di Fabriano.