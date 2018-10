Finì fuori strada ed era ubriaco e drogato: doppia denuncia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Si è messo al volante dopo aver bevuto diversi bicchieri di troppo e dopo aver consumato sostanza stupefacente. Ma mentre stava percorrendo la strada Provinciale che collega Fabriano a Sassoferrato ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato concludendo la sua corsa sul campo. I carabinieri, sul posto insieme ai sanitari del 118, hanno disposto una serie di accertamenti che si sono conclusi ieri con due denunce nei confronti dell’automobilista indisciplinato: una per guida in stato di ebbrezza e una per guida sotto l’effetto di stupefacenti. Protagonista un giovane di 27 anni di Fabriano che si trovava, alcune settimane fa, in piena notte, lungo la strada che collega la città della carta al Sentino. La sua Renault Twingo si è ribaltata poco aver sbandato in una curva.