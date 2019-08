In scooter drogato e senza patente: denuncia e 6mila euro di multa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Stangata per un 22enne fermato un mese fa da una pattuglia dei carabinieri lungo la provinciale Sassoferrato-Fabriano. I carabinieri gli hanno intimato l'alt: il giovane non aveva i documenti, non aveva conseguito la patente di guida ed era senza assicurazione. I militari gli hanno elevato una sanzione amministrativa pari a quasi 6mila euro, come disposto dal Codice della strada.In seguito a una perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti 22 grammi di hashish che gli ha già portato una denuncia per detenzione ai fini di spaccio. Subito è stato sottoposto agli esami di secondo livello. I risultati, arrivati ieri in caserma, hanno evidenziato la positività ai cannabinoidi. E' scattata la denuncia per guida sotto l’effetto di droga.