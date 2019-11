Pesaro, drogato tenta di baciare i ragazzini e urina contro un chiosco: portato in caserma

PESARO - Ha destato scompiglio e paura lo show di un giovane indiano che ieri pomeriggio, intorno alle 15, vagava, chiaramente alterato, in piazzale Matteotti. Forse sotto l’effetto di stupefacenti, il ragazzo - piuttosto esile e obnubilato - prima si è steso sulle panchine gridando non si sa cosa, poi a iniziato a infastidire i passanti focalizzandosi sui ragazzi più giovani nel tentativo di baciarli.

Nonostante più di una persona abbia tentato di invitarlo a smetterla e ad andarsene, il giovane, sicuramente asiatico e probabilmente proveniente dal Bangladesh, ha tentato più volte di entrare in uno dei chioschi che si affacciano sulla piazza e fallendo l’impresa, in gesto di disprezzo, ha urinato contro la porta. A quel punto qualcuno ha chiesto l’intervento della polizia municipale. Due agenti, arrivati sul posto, sono intervenuti riuscendo a calmarlo e successivamente lo hanno condotto al comando per verificarne l’identità e l’eventuale irregolarità della sua presenza sul territorio nazionale.

