Guida drogato e provoca un incidente, un automobilista di 58 anni denunciato dai carabinieri

PORTO SANT'ELPIDIO - Guidava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: in seguito a un incidente stradale nel quale sono rimasti coinvolti alcuni feriti, i carabinieri hanno denunciato l’uomo . È accaduto due giorni fa quando i carabinieri del Radiomobile di Fermo, coordinati dal maresciallo maggiore De Angelis, hanno dovuto effettuare accertamenti in seguito all’incidente.

L’uomo fermato, un 58enne di Porto Sant’Elpidio, ha precedenti per guida sotto l’effetto di droga. Anche due giorni fa è stato trovato positivo. Sempre gli uomini del Radiomobile hanno fermato anche un marocchino di 57 anni, senza fissa dimora, che era già gravato da diverse denunce: girava per le vie del centro pur essendo destinatario di un provvedimento di espulsione.

In ambito delle attività anti Covid, i carabinieri hanno poi fatto alcuni controlli nei luoghi di assembramento e di parchi, controllando complessivamente 60 esercizi pubblici, 270 persone, di cui tre sanzionate per violazione della normativa nazionale. Erano cittadini fermati dai militari della stazione di Montegranaro trovati in giro oltre l’orario consentito, violando quindi il coprifuoco. Un automobilista poi non ha rispettato il giusto distanziamento all’interno dell’auto.

