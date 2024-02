FABRIANO - Sottoposta a regime di arresti domiciliari con la sola deroga dell’uscita per le necessità quotidiane ma restando in città, se n’è infischiata e anzi ne ha approfittato per andare a Fano. Per rubare. Proprio lei che era ai domiciliari in esecuzione di una sentenza di condanna per furto aggravato ai danni di attività commerciali. Ma stavolta basta sconti, è stata arrestata e rinchiusa in carcere. E la sua reiterata condotta mette a rischio la sua permanenza in Italia. I poliziotti del Commissariato di Fabriano hanno proceduto all’arresto di una donna 51enne di origini romene, pregiudicata, da circa quattro anni residente nel Fabrianese.

La ricostruzione

L’arresto è scattato giovedì quando l’Autorità giudiziaria ha incaricato il Commissariato di Pubblica Sicurezza di procedere all’arresto con immediata traduzione nel carcere femminile di Villa Fastiggi di Pesaro. La 51enne era da qualche tempo sottoposta alla misura alternativa della detenzione domiciliare con permessi di uscita esclusivamente per le necessità quotidiane, ma restando nell’ambito della città di Fabriano. Niente uscite extra-territorio, in teoria. Ma in pratica la mattina di martedì la donna, violando il dispositivo al quale era sottoposta, si è recata a Fano a fare shopping a scrocco, la sua specialità.

Il suo atteggiamento sospetto all’uscita dal centro commerciale Fano Center ha indotto i poliziotti del Comando di Fano, che si trovavano in servizio di perlustrazione del territorio, a sottoporla a un controllo, trovandola infatti in possesso di arnesi da scasso e oggetti atti ad offendere. Sottoposta a una ispezione più approfondita, gli agenti hanno appurato che la donna poco prima aveva messo a segno un furto aggravato ai danni di una delle attività commerciali che insistono all’interno del centro commerciale. I poliziotti, recuperata la refurtiva di vario tipo, per un valore che si aggira sui 100 euro, hanno proceduto all’immediata restituzione della merce rubata al direttore del negozio interessato e al sequestro degli arnesi trovati in suo possesso. Le risultanze del controllo, trasmesse al magistrato di Sorveglianza, hanno determinato il decreto di arresto.

La donna era stata diverse volte denunciata e arrestata nel corso degli anni, sempre per reati contro il patrimonio, commessi ai danni di esercizi commerciali. E’ risultata anche destinataria di provvedimenti di foglio di via obbligatorio dalle città marchigiane e dell’Emilia Romagna nelle quali ha consumato le sue attività illecite. Per questo il Commissariato di Fabriano proporrà alla Questura di Ancona l’emissione di una adeguata misura di prevenzione finalizzata a contenere la pericolosità della donna e l’abitudine di commettere furti nei negozi. Rischia anche l’espulsione dall’Italia.