Camion perde mobili e batterie lungo la Statale 76: traffico caos

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Camion perde alcuni mobili di piccole dimensioni e batterie che stava trasportando lungo la Statale 76 all’altezza della galleria di Serra San Quirico. E’ accaduto ieri, poco prima delle ore 17. La circolazione è andata in tilt. Si sono formate lunghe code in entrambi i sensi di marcia. Tanti gli automobilisti incolonnati sotto la pioggia. Sul posto la polizia stradale per la gestione del traffico e i vigili del fuoco di Fabriano che hanno aiutato il camionista a rimettere il carico di mobili e batterie all’interno del rimorchio.