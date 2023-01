Electrolux, 220 esuberi: accordo firmato. A Cerreto d'Esi in uscita 8 operai e 5 impiegati

CERRETO D'ESI - Duecentoventi esuberi complessivi a livello nazionale, accordo quadro firmato a livello nazionale per la gestione della riduzione costi dell'Electrolux. A Cerreto d'Esi sono stati 13 gli esuberi individuati su 203 lavoratori complessivi: 8 tra gli operai e 5 unità impiegatizie. Saranno uscite volontarie con incenditivi all'esodo fino a 72mila euro. A questi si sommano già i 26 contratti di lavoratori interinali non rinnovati e, probabilmente, altri 3 di staff leasing che non dovrebbero essere rinnovati a breve.

Chiesto (nuovamente) al Governo un tavolo straordinario dell'elettrodomestico

Per lo stabilimento di Cerreto D'Esi, per il 2022, si prevedeva una produzione di cappe pari a 135mila pezzi. Si è arrivati a circa 118mila. La Fiom di Ancona ritiene importante la conferma degli investimenti previsti. Ribadita la necessità della convocazione di un tavolo straordinario dell'elettrodomestico da parte del Governo.