ANCONA - Ad attirare l’attenzione dei residenti è stato un insolito via vai: ragazzi - apparentemente non del quartiere - impegnati più volte al giorno a scendere e salire le scale antincendio di un palazzina gestita dall’Erap, tra via Flavia e piazza Salvo d’Acquisto. I movimenti sospetti hanno fatto scattare le indagini dei carabinieri, che sono arrivati a perlustrare la palazzina finita al centro delle indagini.

La scoperta

Ebbene, nel vano ascensore hanno trovato 13 panetti di hashish. In tutto, due chili e cento grammi di droga pronta per essere tagliata ed immessa sulla piazza. I panetti erano appoggiati su una struttura metallica interna all’elevatore, quasi impossibile da vedere dall’esterno. Il sequestro Tutti gli stupefacenti, confezionati in involucri termosaldati in cellophane e protetti ulteriormente con nastro da imballaggio, sono stati sequestrati dai militari operanti. Le indagini, però, non sono finite. Gli investigatori della stazione delle Brecce Bianche, anche grazie alle testimonianze dei residenti, si sono messi al lavoro per riuscire a risalire ai proprietari della droga. Presumibilmente si tratta di un gruppo di ragazzi, tesorieri dello sballo destinato al mercato anconetano. Proprio dei giovani sono stati visti fare delle incursioni nello stabile finito al centro delle indagini dei carabinieri.

Gli accertamenti

sono partiti proprio grazie alle segnalazioni dei residenti, che nelle scorse settimane avevano visto dei ragazzi intrufolarsi all’interno del palazzo, passando dalle scale antincendio che danno sul retro, oppure dai tetti degli edifici. Hanno scelto il vano ascensore pensando che potesse essere un nascondiglio perfetto per occultare la droga. Una sorta di deposito, dove lasciare e prendere i panetti, pronti da dividere in dosi da spacciare. Invece, i custodi dello sballo non avevano fatto i conti con l’occhio attendo dei residenti e il fiuto investigativo dei carabinieri, i quali hanno perlustrato da cima a fondo la palazzina, per fare poi bingo con l’ascensore. Gli accertamenti Oltre ai panetti non sono stati trovati altri elementi legati allo spaccio, come bilancini o confezioni dove inserire le dosi. Segno che il vano era stato scelto solo come deposito della droga. Gli accertamenti in corso dovranno dare un nome ai proprietari di quei due chili e rotti di hashish.