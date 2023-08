Spaccio e pluripregiudicati: il questore chiude per dieci giorni un noto bar di Senigallia

SENIGALLIA - Lo spaccio e le "cattive frequentazioni" costano caro ad un bar di Senigallia, che ora dovrà rimanere chiuso dieci giorni Il Questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha infatti emesso un provvedimento di chiusura temporanea dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di un noto bar di Senigallia per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Su proposta della compagnia dei Carabinieri di Senigallia è stato segnalato alla Questura che il bar era un ritrovo di soggetti pluripregiudicati e dediti allo spaccio e all'uso di sostanze stupefacenti. Gli operatori della Polizia di Stato hanno effettuato una minuziosa istruttoria, verificando la sussistenza degli elementi necessari per l'emissione del provvedimento di sospensione: il bar dovrà restare chiuso per 10 giorni ed il titolare dovrà porre in essere tutte le iniziative per evitare la frequenza da parte dei soggetti ritenuti pericolosi.