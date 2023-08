Paura a Castelfidardo, lo scuolabus (di un centro estivo) si sfrena e finisce nel giardino di un'abitazione

CASTELFIDARDO– Paura questa mattina (2 agosto) in via XXV Aprile a Castelfidardo, una delle strade più trafficate della città. Uno scuolabus che era parcheggiato in salita davanti all'ex ospedale si è sfrenato, ha attraversato tutta la strada e ha finito la sua corsa nel giardino di un'abitazione.

Nessun ferito

Non c'era nessuno all'interno del pullmino che ha sfondato una recinzione ed è piombato nell'area privata: fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia locale di Castelfidardo. Il pulmino stava facendo servizio per un campo estivo organizzato da un'associazione.