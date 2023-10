ANCONA Il grande albero di Natale trasloca da piazza Roma a piazza Cavour, dove per l’ultimo anno troverà spazio la ruota panoramica: la giunta avrebbe già voluto dirottarla al porto antico, ma servono tempo e rilievi geologico. Se ne riparlerà nel 2024, ammesso che questa location piaccia al proprietario.

Le indicazioni

In caso contrario, non è escluso che il Comune deciderà di rinunciare all’attrazione legata a chi l’ha portata per la prima volta ad Ancona, l’ex sindaca Valeria Mancinelli. Sono le indicazioni emerse ieri in giunta. Dal summit è emersa la necessità di organizzare il concerto di Capodanno al porto antico, per ragioni di sicurezza, anziché in piazza Cavour. Inoltre, la pista di ghiaccio verrà allestita in piazza Pertini, con il duplice obiettivo di ampliare il raggio d’azione del BiAnconatale 2023 (a proposito: il brand verrà confermato?) e liberare spazio in piazza Cavour per ospitare il maxi albero. La giunta avrebbe voluto posizionarlo proprio all’ingresso della piazza, lato Comune, oppure in corrispondenza dell’inizio del Corso, ma per un problema di carotaggi sarà impossibile. «Vogliamo ancorare l’albero a terra per scongiurare qualunque pericolo per la cittadinanza, ma non possiamo certo danneggiare il marmo - spiega Angelo Eliantonio, assessore ai Grandi Eventi -. Di conseguenza, lo fisseremo in piazza Cavour sul lato opposto a quello della ruota, davanti al palazzo del Consiglio regionale, ma siamo in attesa dei rilievi». Di sicuro l’abete natalizio non verrà più collocato in piazza Roma: qui, piuttosto, verrà accolto un presepe. «Stiamo rivisitando anche i contenuti degli eventi natalizi, senza trascurare l’aspetto spirituale - conferma Eliantonio -. Valorizzeremo tutti i presepi che sono stati sospesi dopo la pandemia, con una mappa itinerante per farli conoscere e apprezzare anche nei borghi». Il cuore pulsante del Natale 2023 sarà proprio piazza Cavour, dove verrà concentrata la gran parte delle casette allestite dalla società Blu Nautilus, il cui contratto è in scadenza (l’ultimo evento di sua competenza sarà la Fiera di San Ciriaco, nel prossimo maggio). «In questo modo libereremo, almeno in parte, corso Garibaldi, i cui operatori non gradivano particolarmente quelle casette», ricorda l’assessore ai Grandi eventi.

I vincoli

La giunta Silvetti intende dare la sua impronta al Natale già quest’anno, pur con tutti i vincoli legati ai tempi stretti e ai contratti in essere. Verranno rivisitate le luminarie, che risplenderanno anche al Viale, con un percorso che collegherà il Passetto al Piano. Il maxi concerto di San Silvestro, per il quale non c’è ancora il nome dell’artista - dopo un primo approccio non fruttuoso con Cesare Cremonini, si punta su un altro nome trasversale di grido, ma sono in corso colloqui con più agenzie - si terrà al porto antico, su indicazione della Questura: si attendono migliaia di persone e piazza Cavour è considerata vulnerabile in termini di controlli e sicurezza.