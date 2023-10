ANCONA La bella addormentata s’è risvegliata. Trentacinquemila, la stima delle presenze sabato sera in città. Un colpo d’occhio davvero d’impatto per il ritorno della Notte Bianca di Ancona. Tutto è andato per il meglio: bar e ristoranti pieni, piazze gremite. Il Corso non vedeva così tanta gente da anni. Nessun intoppo, per fortuna. Al risveglio, l’amministrazione comunale ha aperto gli occhi e ha subito cominciato a snocciolare i prossimi appuntamenti di avvicinamento al Natale.



Le tappe



Il 28 ottobre torna la ruota panoramica. C’è stato un momento in cui il sindaco Daniele Silvetti s’è detto incerto sulla solita collocazione in piazza Cavour. Il dubbio è sorto a causa della necessità di utilizzare lo stesso suolo per il palco di Capodanno. «Ma da quanto abbiamo visto con la Notte Bianca - ha fatto retromarcia il sindaco - è possibile che il palco vada sull’altro lato della piazza, lasciando la ruota nella sua posizione». Un problema in meno, a quanto pare. Dunque un percorso a tappe, a colpi di eventi, per riempire il vuoto che solitamente incombe tra la fine dell’estate e il periodo natalizio. Così la giunta Silvetti si è inventata il Festival dei Borghi, e la collocazione temporale sarà ad Halloween. Molto probabilmente andrà a riempire tutto il weekend. «Su questo progetto è al lavoro l’assessore Berardinelli - prosegue Silvetti -, in linea con quanto abbiamo sempre sostenuto: maggiore coinvolgimento delle frazioni». Mentre il 19 novembre alla Mole Vanvitelliana andrà in scena la finalissima dell’Italian Chees Award: ovvero gli Oscar dei formaggi.



Il Capodanno



Da oggi l’amministrazione comunale, in particolare l’assessore ai Grandi eventi Angelo Eliantonio, si concentrerà sull’organizzazione del Capodanno. Non è ancora stato scelto l’artista che salirà sul palco di piazza Cavour «ma l’identikit - assicura Eliantonio - è quello di una figura nazionalpopolare e trasversale, così da poter colpire più target. Proprio come abbiamo fatto con la Festa del Mare e con la Notte Bianca». Da oggi l’assessore comincerà le audizioni con tutti gli operatori del settore live e intrattenimento, a livello locale e nazionale, per ragionare sulle proposte. «Ma dobbiamo ancora definire il budget - spiega - passaggio chiave che ci permetterà, poi, di poter prendere in considerazione le proposte». In tutto questo la parola chiave utilizzata dallo stesso Silvetti è: Pop. «Cultura pop - spiega il sindaco - che è un altro filone del mondo culturale e va assecondato, visto che ieri (sabato per chi legge, ndr) quanto abbiamo assistito non è interpretabile», in riferimento all’indiscutibile massiccia presenza di pubblico per lo show dello Zoo di 105.



L’entertainment



Silvetti sull’intrattenimento e gli eventi è deciso a spingere sull’acceleratore: «A Natale porteremo eventi anche al Piano - assicura - questa città aveva bisogno di essere risvegliata, gli esercenti lo chiedevano a gran voce. E noi stiamo dando la nostra risposta alle necessità che ci sono state sottoposte. Questo è solo l’inizio per un cartellone 2024 che vedrà Ancona protagonista anche d’estate».