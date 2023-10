ANCONA Torna la ruota panoramica. Sabato 28 ottobre la struttura arriverà in città, ma non è stato ancora stabilito dove. Infatti quest’anno si pone un piccolo problema, che potrebbe anche diventare grande. Ovvero: la location di piazza Cavour, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, dovrebbe diventare il teatro a cielo aperto dove si terrà il maxi concerto di Capodanno. In tal caso, prevedendo un palco di grandi dimensioni, verrebbe a mancare lo spazio per l’allestimento della ruota.

L’interrogativo





Quindi dove spostarla? In piazza Pertini non si può. In primis perché la pavimentazione, che sovrasta il parcheggio coperto, non reggerebbe il peso della struttura. «E poi per quella piazza prevederemo delle iniziative ad hoc» spiega il sindaco Daniele Silvetti. Al porto antico? Soluzione che non sembra essere funzionale all’obiettivo di portare gente in centro. Il porto antico è troppo slegato dal salotto cittadino. Rischierebbe di togliere pubblico alle iniziative in centro, se non addirittura il flop dell’attrazione stessa. Le altre piazze sono troppo piccole per contenere una costruzione del genere. L’interrogativo resta. Ma tra poco più di 20 giorni bisognerà scioglierlo, perché la ruota arriverà ad Ancona e dovrà avere una destinazione certa. «Che ci sarà è sicuro - tiene a sottolineare il sindaco -, stiamo facendo però un ragionamento sulla collocazione».



Il cartellone





A breve l’amministrazione metterà a terra anche il cartellone degli eventi di Natale. Una cosa è certa: BiAncoNatale cambierà nome. Quel brand era stato coniato dalla giunta Mancinelli, quindi in linea con il cambio di passo che Silvetti vuole imprimere alla sua “Grande Ancona”, con un colpo di spugna anche le denominazioni delle rassegne verranno rivisti e corretti. Ma l’impianto generale, molto probabilmente, resterà a grandi linee lo stesso. Concerti e intrattenimento lungo le vie principali, allestimenti ad hoc. E qualche implementazione, come alcune novità annunciate da Silvetti in piazza Pertini.



Archiviata la Notte Bianca, l’assessore ai Grandi eventi, Angelo Eliantonio, si concentrerà sul Capodanno. E dovrà farlo molto velocemente, visto che dall’utilizzo della piazza per il veglione di San Silvestro dipenderà anche il destino della ruota panoramica. Nelle intenzioni dell’assessore c’è la piena volontà di portare ad Ancona un nome di spicco del pop nazionale. Quindi si ritorna ai capodanni sotto le stelle con i big della canzone italiana. Ma il posizionamento del palco si sta rivelando un tetris. Spostare l’evento di Capodanno in un’altra piazza non è fattibile per via delle norme sulla sicurezza. Piazza Cavour consente un miglior controllo delle vie di fuga, evitando anche il rischio imbuto che invece si creerebbe (per conformazione) nelle altre piazze del centro. Il brainstorming per risolvere il rebus è appena cominciato.