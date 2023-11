CUPRAMONTANA - Aveva preso gioielli in due abitazioni e poi li ha portato al Compro Oro: è stata scoperta. Collaboratrice domestica 45enne di Cupramontana denunciata per furto in abitazione e ricettazione da parte dei carabinieri della Compagnia di Fabriano.

Denunciati per ricettazione anche il marito e la figlia per averla accompagnata al Compro Oro per la vendita dei gioielli rubati. Anche nella giornata di ieri, inoltre, sono proseguiti i controlli con posti di blocco e personale in borghese nella frazione di Marischio, a pochi chilometri da Fabriano, come deterrenza per i reati di furti e per contrastare il fenomeno del consumo e dello spaccio. E’ parte della dell’attività dei militari, agli ordini del capitano Mirco Marcucci, nelle ultime 24 ore.

Le indagini

I carabinieri Stazione di Cupramontana hanno chiuso le indagini sul furto di gioielli e apparecchi tecnologici da due abitazioni nella piccola cittadina della Vallesina. Il tutto ha avuto inizio quando due signore di Cupramontana, entrambe 40enni, si sono accorte di strane sparizioni all’interno dei rispettivi appartamenti. Mai, però, risultavano segni d’effrazione. Scomparsi gioielli e oggetti tecnologici come tablet per diverse migliaia di euro. Le due donne, che si conoscono, si sono confrontate ed è emerso come condividessero la collaboratrice domestica, una 45enne cuprense, addetta alle pulizie in entrambe le case. Le due proprietarie hanno deciso di recarsi dai carabinieri per sporgere denuncia.

Denuncia per ricettazione



I militari della stazione di Cupramontana hanno prontamente avviato le indagini. Durante l’attività investigativa sono andati anche nelle attività commerciali del settore. Da quanto appurato, la 45enne collaboratrice domestica aveva portato i gioielli rubati dalle due case nei quali effettuava le pulizie, in un negozio Compro Oro, insieme al marito e alla figlia. Nel negozio i carabinieri hanno visionato la documentazione in possesso dell’attività, dalla quale è stata accertata la presenza della donna per vendere i gioielli rubati e dei suoi due familiari grazie alla documentazione redatta in negozio. Per questo tutti e tre sono stati denunciati per ricettazione. Le indagini, però, non si sono fermate. L’Autorità giudiziaria ha dato l’ok a una perquisizione domiciliare a casa della collaboratrice domestica 45enne.

Nell’abitazione della donna sono stati scoperti e sequestrati gli apparecchi tecnologici che risultavano di proprietà delle due cuprensi. Per questo la 45enne è stata denunciata anche per furto. Anche ieri, infine, i militari della Compagnia hanno effettuato indagini e controlli in tutto il comprensorio e in particolare contro i diversi raid avvenuti a Marischio di Fabriano.