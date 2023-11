Ancona, giovane rapinata e minacciata con un coltello: denunciato un uomo

ANCONA Derubata e minacciata con un coltellino mentre stava rientrando a casa. E' quanto avvenuto ieri sera (7 novembre) a una giovane dalle parti di via Torresi ad Ancona. Colpevoli della rapina due ragazzi di età compresa tra 20 e 30 anni che si sono fatti consegnare soldi e la spesa che aveva effettuato.

La scoperta

Allertata la polizia, gli agenti hanno subito ritrovato i due (determinanti le descrizioni) dalle parti di piazza Ugo Bassi conducendoli poi in Questura. Uno dei due - già noti alle forze dell'ordine - è stato denunciato per rapina e per porto abusivo di armi.