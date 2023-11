«Lasciate le abitazioni, dobbiamo fare dei controlli». Anche Ancona colpita dai volantini fake del Ministero dell'Interno

ANCONA Una serie di volantini con il sigillo del Ministero dell'Interno che invitano a lasciare le abitazioni per favorire dei controlli urgenti. E' solo l'ultima delle truffe, peraltro riproposte da ignoti dopo alcuni mesi, che hanno colpito varie città di Italia tra cui Ancona. Nel capoluogo, così come in altre zone, sono stati trovati numerosi volantini fake che hanno messo sull'allerta sia i residenti che le forze di polizia. Addirittura, si fa riferimento a sanzioni qualora non vengano rispettate le false prescrizioni. Ecco perchè, anche attraverso i social, si sta cercando sempre di più di sensibilizzare la popolazione (anziana, soprattutto) a non cadere in queste trappole.

Il volantino

L'allerta della Polizia di Stato