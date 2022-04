Addio a 55 anni a Maria Antonietta Maiolini storica commerciante sconfitta da una malattia

CUPRAMONTANA - Si era sentita male qualche giorno fa, poi il trasferimento in ospedale dove si è spenta domenica mattina, perdendo la sua battaglia con la malattia. Tutta Cupramontana piange la scomparsa di Maria Antonietta Maiolini, 55 anni, storica titolare della cartolibreria-edicola di via Matteotti insieme alla socia Claudia. Due commercianti ma anche due amiche che da 25 anni portavano avanti l’attività.

La notizia del decesso getta tantissimi amici e conoscenti nel dolore, increduli di fronte a questa tragedia. Maria Antonietta ha combattuto con coraggio una veloce, terribile malattia che l’ha strappata all’amore dei suoi cari. Ieri in paese si respirava solo tristezza. «Il tuo precoce destino ci ha colpito profondamente – le scrive un’amica – sei stata una persona semplice, onesta, di sani principi, di valore inestimabile. Lasci in questa terra un caro ricordo». «Umile, sensibile, dolce, cordiale, pronta a dare consigli sempre con stile e charme, mai una parola storta, una persona eccezionale nella vita e nella professione», un altro commosso ricordo. «Antonie’ ma che scherzo c’hai fatto? Quando ho saputo che ci avevi lasciato mi è crollato il mondo addosso».

Maria Antonietta lascia nel dolore il fratello Mario, la sorella Anna, la cognata Giuseppina, i nipoti Michele con Giulia, Federica con Paolo e i parenti. I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio alle 16 nella chiesa parrocchiale di Poggio Cupro, paesino dove viveva. E nel cimitero comunale, dove avverrà la tumulazione, riposerà per sempre. Tantissimi i messaggi di cordoglio giunti da chi la conosceva e le voleva bene, postati anche sui social: Antonietta viene ricordata come una donna gentile, umile e di grande cuore. La famiglia ha voluto ricordarla con una raccolta fondi per lo Iom di Jesi.

