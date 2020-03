Controlli anti Coronavirus: chiusa al traffico la Statale 76 "Val d'Esino"

JESI - La strada statale 76 “Della Val d’Esino” è provvisoriamente chiusa al traffico al km 54,000 nel territorio comunale di Jesi, in provincia di Ancona, per consentire le attività di controllo finalizzate al contenimento e al contrasto della diffusione del Coronavirus. Il traffico viene deviato allo svincolo Jesi Ovest. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità.

