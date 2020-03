Coronavirus, sono 126 i nuovi contagiati: nelle Marche il totale è 3.684, ma cala la percentuale di positivi/ La mappa dei contagi provincia per provincia

ANCONA - Il quotidiano aggiornamento del Gores riferisce, oggi, di 126 nuovi contagiati dal Coronavirus nelle Marche, a fronte di 548 tamponi effettuati il totale dall'inizio dell'emergenza sale a 3.684. Un dato confortante non solo per il numero asoluto, ma anche per la percentuale di positività sul totale dei test: il 22,9% è una delle più basse dall'inizio dell'emergenza.

Il Gores, ieri domnica 29 marzo, ha registrato oggi altri 31 morti nelle Marche. Vittime che si aggiungono al già lungo elenco listato a lutto: dall'inizio della pandemia le vittime sono 417. Dei 31 deceduti di cui dà notizia il Gores della Regione Marche la più giovane aveva 54 anni. Cinque, tra cui la giovane donna, dei 31 morti non avevano patologie pregresse. L'età media delle vittime del coronavirus nelle Marche è di 79,8 anni.