I ladri rubano i computer a scuola: le aule vanno sanificate, a casa i ragazzi di 15 classi

JESI - Inatteso e sgradito giorno di vacanza per gli alunni della scuola media Leopardi di Jesi. Questa volta la causa non è, almeno direttamente, il Covid, ma un'incursione nottturna dei ladri che hanno rubato computer per qualche migliaia di euro.

I ladri sono entrati da un lucernaio, hanno messo a soqquadro il laboratorio d'informatica e le aule, in cerca di computer da rubare. Un colpo che ha fatto scattare lo stop delle lezioni per tutti gli studenti (15 classi) del plesso scolastico: la possibile contaminazione da parte dei ladri ha reso necessaria la sanificazione degli ambienti in pttica di prevenzione Covid. Le lezioni riprenderanno regolarmente domani, mercoledì 21 ottobre.

