Coronavirus, i nuovi positivi nelle Marche sono 89, in calo ma con meno tamponi/ I numeri del contagio

ANCONA - Epidemia di coronavirus, calano oggi, martedì 20 ottobre, i nuovi positivi nelle Marche . Sono infatti solo 89, ma il numero va rapportato al numero di tamponi (913) inferiore alla media nelle ultime settimane. La percentuale di positività, infatti, resta vicina al 10%.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1882 tamponi: 913 nel percorso nuove diagnosi e 969 nel percorso guariti. I positivi sono 89 nel percorso nuove diagnosi: 25 in provincia di Macerata, 21 in provincia di Ancona, 16 in provincia di Pesaro Urbino, 6 in provincia di Fermo, 17 in provincia di Ascoli Piceno e 4 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (17 casi rilevati), contatti in setting domestico (25 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (27 casi rilevati), 1 caso registrato nel setting lavorativo, contatti in ambiente di vita/divertimento (5 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (4 casi). Di 10 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche.

Ultimo aggiornamento: 10:30

