Scoppia un focolaio coronavirus nella casa di riposo: 41 positivi, un ricoverato in terapia intensiva

FABRIANO - Un focolaio Covid all’interno dell’azienda pubblica di Servizio alla Persona Vittorio Emanuele II di Fabriano, nella residenza protetta di Santa Caterina. In 41 sono positivi, (su 50 test effettuati), tutti sintomatici, Un uomo è ricoverato in Terapia intensiva. «Una situazione che stiamo costantemente monitorando», dichiara il presidente, Giampaolo Ballelli.

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO NAZIONALE Coronavirus in Italia, oggi 221 morti e quasi 22mila casi in... LE TARIFFE Covid, tamponi rapidi, ecco i prezzi: costerà 18 euro dal...

LEGGI ANCHE:

Inferno Coronavirus: hanno perso la vita altre due persone (un uomo di 61 anni e un altro di 70)

Coronavirus, altri 380 infettati nelle Marche: ormai è positivo un tampone su quattro/ La mappa del contagio

«Nonostante siano sempre messe in atto le procedure ed i protocolli sanitari, circa 15 giorni fa, dopo l’usuale somministrazione dei vaccini antinfluenzali ai nostri ospiti da parte dei medici di medicina generale, si sono manifestati sintomi di incontinenza e febbre leggera non riconducibili ad un contagio da Covid-19.

Successivamente – si legge in una nota - con il perdurare dei sintomi si si è provveduto ad effettuare un primo tampone rapido a un nostro ospite, che è risultato positivo, poi al Pronto Soccorso dell’ospedale di Fabriano, è stato effettuato un tampone molecolare anch’esso positivo». A questo punto sono scattate le procedure sanitarie. L’Asp ha allertato l’Asur che si è prontamente attivata per effettuare uno screaning completo ad ospiti e operatori. Attualmente tutti gli ospiti sono in isolamento precauzionale all’interno delle proprie camere.

Ultimo aggiornamento: 18:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA