Coronavirus, altri 380 infettati nelle Marche: ormai è positivo un tampone su quattro/ La mappa del contagio

ANCONA - Epidemia di coronavirus, non si ferma l'allarme nelle Marche. Oggi, martedì 27 febbraio, il Gores ha infatti segnalato 380 nuovi positivi su 1.528 tamponi analizzati. Un numero alto ma non da record, preoccupa però la percentuale di positività che continua a salire. Oggi è infatti al 24,8%: in pratica è positivo un tampone su 4.

LEGGI ANCHE:

Protesta in piazza e cena-sfida al ristorante per 90 persone. Sindaco furioso, arrivano i vigili: multa e chiusura

Un altro anziano ucciso dal Covid, si era contagiato in Cardiologia. Emergenza posti letto

LA MAPPA DEL CONTAGIO IN TEMPO REALE

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2705 tamponi: 1528 nel percorso nuove diagnosi e 1177 nel percorso guariti. I positivi sono 380 nel percorso nuove diagnosi: 109 in provincia di Macerata, 133 in provincia di Ancona, 28 in provincia di Pesaro Urbino, 23 in provincia di Fermo, 64 in provincia di Ascoli Piceno e 23 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (45 casi rilevati), contatti in setting domestico (91 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (99 casi rilevati), 7 casi registrati nel setting lavorativo, contatti in ambiente di vita/divertimento (14 casi rilevati), 3 casi rilevati nel setting assistenziale, contatti in setting scolastico/formativo (12 casi) e 5 casi riscontrati nello screening realizzato in ambito sanitario. Di 104 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA