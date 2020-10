Tre Comuni resistono al virus: sollievo per Castelleone, Barbara e Trecastelli

SENIGALLIA - Castelleone di Suasa, Barbara e Trecastelli covid-free. Nei primi due non c’è nessuno nemmeno in quarantena mentre nel terzo, pur non essendoci positivi, ci sono otto persone in isolamento fiduciario. «Se non abbiamo positivi non è perché siamo stati bravi ma è solo fortuna – spiega Carlo Manfredi, sindaco di Castelleone di Suasa – più di una volta mi è capitato di arrabbiarmi per situazioni che vedevo e non andavano bene». Spesso infatti in passato il sindaco di Castelleone di Suasa ha richiamato al rigore la sua gente. Due sono i positivi rispettivamente ad Ostra e Serra de’ Conti, tre ad Ostra Vetere, quattro a Corinaldo. I numeri più alti si registrano a Senigallia con 38 ed Arcevia con 5 residenti oltre ai 22 profughi.

