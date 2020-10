Coronavirus in Italia, oggi 221 morti e quasi 22mila casi in più. I ricoverati sono oltre 15mila

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi martedì 27 ottobre del Ministero della Salute: come prevedibile, aumentano i test rispetto a ieri e aumentano i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, che sono 21.994 con 174.398 tamponi (ieri erano stati 17.012 con meno tamponi, 124.686, come spesso accade nel weekend). 221 i decessi (ieri erano stati 141). Il rapporto in percentuale tra positivi e tamponi è del 12,6%. Con 3.372 dimessi/guariti in più nelle ultime 24 ore, gli attualmente positivi salgono ancora a quota 255.090 (18.406 in più rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 14.643 unità).

Il totale delle vittime di Covid-19 sale a 37.700, mentre il numero totale dei casi è di 564.778. Dei 221 morti di oggi 58 vengono dalla Lombardia, 23 dal Lazio, 20 dalla Campania, 15 da Emilia Romagna e Toscana, 14 dalla Liguria, 13 da Piemonte e Puglia, 12 dal Veneto. Oltre cinquemila casi in Lombardia (5.035) che si conferma la regione più colpita, seguita da Campania (2.761) e Piemonte (2.458) oltre i duemila. Altre cinque regioni oltre i mille casi: Lazio (1.993), Toscana (1.823), Veneto (1.526), Emilia Romagna (1.413) e Liguria (1.127). Nessuna regione a contagio zero.

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 564.778 (21.994 in più rispetto a ieri), di cui 37.700 morti e 271.988 dimessi e guariti, 3.372 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è 255.090, ieri era di 236.684, un aumento di 18.406 unità.

Sono 1.411 i malati in terapia intensiva (ieri erano 1.284, +127) di cui 271 in Lombardia (+29), 166 nel Lazio (+8) e 140 in Campania (+17). I ricoverati con sintomi sono 13.955, 958 in più rispetto a ieri, e le persone in isolamento domiciliare sono 239.724 (17.321 in più). I tamponi effettuati fino ad oggi sono 14.953.086, di cui 174.398 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 124.686). Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 9.075.818. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

