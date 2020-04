Battaglia contro il virus: Trevalli Cooperlat sostiene le realtà del territorio jesino

JESI - Continua l'emergenza: i recenti dati sulla diffusione del Covid 19 nella nostra regione fanno ben sperare, ma l’emergenza sanitaria non risulta ancora essere terminata.

Le numerose realtà che operano nel territorio regionale e che sono in prima linea nell’azione quotidiana di contrasto al Coronavirus, infatti, hanno bisogno di aiuto e lanciano appello alla solidarietà. A raccoglierlo è il Consiglio di Amministrazione di Trevalli Cooperlat, l’azienda agroalimentare marchigiana, che ha deciso di stanziare 250.000 euro a supporto delle attività di Protezione Civile, Comune di Jesi, Croce Rossa di Jesi e Croce Rossa di Ancona.

«Di fronte ad uno scenario drammatico come quello che stiamo vivendo - ha sottolineato Pietro Cotellessa, Presidente Trevalli Cooperlat - dove il nostro sistema sanitario regionale, insieme a quello lombardo - risulta essere il più stressato d'Italia, la solidarietà va messa al primo posto e come ci ha ricordato nei giorni scorsi Papa Francesco non si può vincere questa battaglia da soli, ma tutti insieme. La nostra riconoscenza va in primo luogo agli operatori del mondo sanitario che sono in prima linea nella lotta contro questa emergenza, alle forze dell'ordine, alla protezione civile e a tutti i dipendenti delle imprese - come la nostra - che sono operative per garantire i beni di prima necessità alla popolazione. Speriamo che questo spirito - che da sempre anima la nostra cooperativa - possa rappresentare uno stimolo anche per altre realtà imprenditoriali affinché supportino ulteriori iniziative di solidarietà».

