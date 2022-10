Senigallia, controlli serrati per il sabato sera: denunciato un giovanissimo

SENIGALLIA- Controlli serrati da parte dei Carabinieri di Senigallia che hanno pattugliato il territorio per il sabato sera controllando 68 persone e 41 veicoli.

Una denuncia

Denunciato un giovanissimo classe '97 per guida in stato di ebbrezza. E' stato controllato mentre viaggiava a bordo della sua autovettura manifestando alcuni sintomi legati all'assunzione dell'alcol. Dopo essere stato sottoposto ad etilometro risultava un tasso poco inferiore a 1 g/L. Per lui è scattato il ritiro della patente.