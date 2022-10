Ancona, notte movimentata: tre interventi di Polizia e 118 causati dall'alcol

ANCONA- Notte intensa ad Ancona, dal punto di vista degli interventi, per la Polizia e per la Croce Gialla 118. Sanitari e agenti delle Volanti sono dovuti intervenire tre volte, in pieno centro, tra le 22.30 e le 5.00 nella notte tra il 15 e il 16 ottobre.

Gli interventi nel dettaglio

Nel primo caso, la chiamata è arrivata intorno alle 22.30 dalla stazione marittima dove due soggetti di nazionalità etiope visibilmente ubriachi erano venuti alle mani. Entrambi sono stati condotti al Pronto Soccorso. Intervento nella tarda serata anche a Piazza Roma a causa di un 37enne di origine irachena che, in chiaro abuso di bevande alcoliche, stava infastidendo i passanti. Ultima chiamata, alle 5.00 della mattina, al capolinea dell'autobus al Piano per un 25enne marocchino in difficoltà dopo una serata in discoteca e anche in questo caso soccorso.