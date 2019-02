Boato scuote il centro: i teppisti lanciano una bomba carta

di Gianluca Fenucci

CHIARAVALLE - Un boato assordante in centro percepito in diversi quartieri di Chiaravalle ha messo in subbuglio molti cittadini mercoledì sera. Erano le 21 quando un botto ha squassato il silenzio. In tanti hanno telefonato a carabinieri e vigili urbani. Molti, preoccupatissimi, si sono anche affidati ad internet ed alle pagine dei social per saperne di più.Fino a che alcuni residenti in via Fratelli Bandiera, una delle strade che costeggiano gli edifici scolastici dell’istituto Montessori, hanno risolto l’arcano. A causare il forte boato era stato un mega petardo, una sorta di bomba carta, fatto esplodere in prossimità dei muri che delimitano l’istituto scolastico montessoriano.