Esplosione a Porto Sant'Elpidio, in frantumi i finestrini di un'auto di una donna in via Mameli. Bomba carta dopo un litigio in strada?

PORTO SANT'ELPIDIO - Paura questa sera in centro a Porto Sant'Elpidio per un'esplosione che ha mandato in frantumi i vetri di un'auto parcheggiata lungo via Mameli. Lo scoppio è stato sentito in maniera distinta in gran parte della città. In zona sono corsi i vigili del fuoco, con loro anche la polizia di Fermo e la polizia locale di Porto Sant'Elpidio per la ricostruzione di quanto accaduto.

L'ipotesi

Non si esclude che a mandare in frantumi il vetro dell'auto sia stata una bomba carta lanciata da una vettura in transito. L'auto sarebbe intestata a una donna o comunque condotta da una donna che poco prima era stata presa di mira da due giovani e protagonista di un litigio per aver imboccato una strada contromano. La sua testimonianza è al vaglio degli inquirenti che si sono subito messi a caccia degli autori del folle gesto. Ci sarebbero comunque altri testimoni di quello che sembra un vero e proprio agguato per ritorsione. Le indagini sono ancora in corso.