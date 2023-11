Cerreto d'Esi, addio a Maria Rita Boccadoro cultrice del dialetto e storica insegnante

CERRETO D'ESI - Lutto a Cerreto d’Esi. E’ morta la maestra Maria Rita Boccadoro, storica insegnante delle elementari. Aveva 78 anni. Lascia il figlio Stefano Stroppa, veterinario e assessore del Comune di Cerreto d’Esi e i suoi parenti nel dolore. Domani sarà celebrato il funerale alle 16 alla Collegiata di Santa Maria e poi si procederà alla cremazione.

La camera ardente

Da ieri pomeriggio è allestita la camera ardente nella casa del commiato di Cerreto d’Esi. Il sindaco, David Grillini: «La nostra comunità perde una figura storica. Donna al passo coi tempi, di grande cultura e, allo stesso tempo, innamorata delle tradizioni e del dialetto cerretese, Maria sarà ricordata anche per essere stata la maestra di generazioni di cerretesi a cui ha trasmesso, oltre ad una robusta didattica, un grande amore per l’arte e per il bello».