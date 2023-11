CERRETO D’ESI Provoca un incidente e scappa a piedi perché non aveva mai conseguito la patente e l’auto era senza assicurazione. Ha lasciato il mezzo fermo lungo la strada, ma non ha fatto i conti con un carabiniere, fuori dal servizio, che stava passeggiando, proprio in quel momento, nella stessa via, non lontano dal centro di Cerreto d’Esi e ha visto tutto. Per il giovane sono scattate tre denunce e quattro multe. Questo è il non invidiabile record a carico di un 20enne indiano, residente in Umbria, che è stato protagonista di un incidente stradale accaduto a Cerreto D’Esi nei giorni scorsi.

La ricostruzione





Il giovane ha tamponato una macchina: il conducente è rimasto illeso, ma si è ferita l’anziana passeggera che è stata soccorsa dal 118 e portata all’ospedale Profili. Invece di chiamare i soccorsi, però, il 20enne ha abbandonato l’auto ed è scappato a piedi. Nei pressi dell’incidente, vi era un carabiniere del Radiomobile di Fabriano, libero dal servizio, che ha visto con i suoi occhi la scena e si è posto immediatamente all’inseguimento del giovane, riuscendo a fermarlo e a immobilizzarlo, pochi metri più avanti. Poi ha chiamato i rinforzi. Sul posto, infatti, sono arrivati i colleghi, nello specifico i carabinieri della Stazione di Genga, sempre agli ordini del capitano Mirco Marcucci.

La pattuglia ha rilevato il sinistro e, successivamente, ha accompagnato il 20enne in caserma. Sono state avviate le indagini dalle quali è emerso che il giovane indiano non aveva mai conseguito la patente di guida e per questo è stata elevata una sanzione amministrativa da 5.100 euro. La sua auto, inoltre, era sprovvista di assicurazione e per questo gli è stata fatta una contravvenzione da 866 euro. Non c’era nemmeno la carta di circolazione: per lui anche una sanzione da 42 euro.

L'ultimo verbale

L’ultimo verbale è stato redatto per omessa precedenza, pari a 167 euro. Complessivamente, dunque, 4 multe per un totale di oltre 6mila euro. Dal punto di vista penale, sono ben tre le denunce: lesioni personali stradali gravi, fuga a seguito di incidente stradale con feriti e omissione di soccorso. I carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno disposto anche il sequestro dell’auto. L’anziana, rimasta ferita nell’incidente, non è in pericolo di vita e le sue condizioni di salute ora sono buone. Grazie alla presenza del militare che si trovava in quell’attimo nella via dell’incidente, il caso si è risolto in pochissimo tempo e i soccorsi sono arrivati subito.



Proseguono, intanto, i controlli contro i furti. Nel fine settimana, nelle ore serali e notturne, sono state impiegate 3 pattuglie di cui una in borghese. Da segnalare un 20enne del Brasile, residente in Lombardia, che transitava in piena notte con un’auto di grossa cilindrata in via Dante a Fabriano. Al controllo dei militari del nucleo Radiomobile è stato accertato con l’etilometro che aveva un tasso alcolemico superiore a un grammo su litro, oltre il doppio del consentito dall’attuale normativa. Il giovane automobilista, quindi, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, la patente ritirata e l’auto affidata a persone di fiducia.