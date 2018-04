Vende le sue medicine â€‹ad un ragazzo per sballarsi: denunciata per spaccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CERRETO D’ESI - Ha venduto a un giovane che ha compiuto da poco 18 anni una serie di pasticche di Benzodiazepina, un ansiolitico solitamente prescritto dallo psichiatra o dal medico di famiglia. Il ragazzo le avrebbe acquistate per organizzare, molto probabilmente, un festino con amici a base di droga e alcol.La donna, una 54 enne di Cerreto d’Esi, è stata denunciata per spaccio di sostanze stupefacenti, sul giovane sono in corso ulteriori accertamenti. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi. Nel corso di un normale controllo su strada da parte dei carabinieri della stazione locale, lo studente, del posto, è stato sottoposto a perquisizione personale. In tasca aveva diverse pasticche di Benzodiazepina, uno psicofarmaco dotato di proprietà tranquillanti. Interrogato a lungo, il 18enne ha ammesso che le aveva acquistate a Cerreto d’Esi a casa di una donna di cui ha fatto anche nome e cognome. Subito è scattato il blitz nell'abitazione della 54enne. Nel corso della perquisizione sono state rinvenute diverse scatole di questo medicinale. La donna è stata denunciata per spaccio. Le forze dell'ordine sospettano che quelle pasticche servissero per un festino tra amici a base di alcol e droghe varie.