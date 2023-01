CERRETO D’ESI - Viene condannato per spaccio. Poi evade, viene subito rintracciato dai carabinieri e arrestato. Scontata la pena, ne ha un’altra da espiare. Ora è stato portato in carcere. Protagonista, un 30enne di Cerreto d’Esi che è stato nuovamente condannato, ma ora per il reato di evasione. I carabinieri della Stazione di Cerreto d’Esi lo hanno portato a Montacuto, su disposizione del giudice.

E’ l’ultima operazione dei carabinieri della Compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Marcucci. Il giovane doveva scontare una detenzione domiciliare, presso una comunità terapeutica a seguito di un processo per spaccio. Prima del termine della pena, 10 mesi, è evaso. Il 30enne, subito arrestato dai carabinieri, è stato portato in carcere da cui è uscito dopo aver scontato la pena per spaccio. Ora i carabinieri di Cerreto d’Esi hanno bussato alla sua porta e lo hanno arrestato di nuovo. Al termine del processo-bis, infatti, il giudice del tribunale di Ancona ha disposto un’altra pena di 10 mesi per evasione. Il 30enne, quindi, è stato prelevato e trasferito in carcere. Dopo aver scontato 10 mesi nella comunità terapeutica per spaccio, una nuova condanna, per evasione dai domiciliari nella struttura, con ulteriori dieci mesi di pena. Nei giorni scorsi, invece, i carabinieri avevano scoperto due truffe online. Vittime due malcapitati della zona che si sono fidati dell’affare che era capitato loro tramite pc ed hanno perso, complessivamente, oltre 2mila euro tramite acquisti che non sono andati a buon fine.