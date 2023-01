Ancona, muore a 37 anni dopo tre giorni di agonia: era stato travolto da un'auto in via Marconi

ANCONA – Non ce l'ha fatta il 37enne originario del Bangladesh travolto venerdì scorso da un'auto in via Marconi. Si è spento ieri sera all'ospedale di Torrette, dopo aver lottato per tre giorni tra la vita e la morte. Fatali le lesioni alla schiena, subite nel tremendo impatto con la Ford Fiesta guidata da un giovane. M. R., queste le iniziali della vittima che abitava al Piano, stava attraversando via Marconi in prossimità delle strisce pedonali, proprio di fronte al palazzo delle Ferrovie, quando è piombata l'auto che l'ha investito, nel buio.

L'automobilista si è fermato

Il conducente si è subito fermato, ha allertato i soccorsi: sul posto è intervenuto il 118, ma le condizioni del bengalese sono parse subito disperate. Ricoverato a Torrette in prognosi riservata, ha smesso di lottare dopo tre giorni. L'automobilista, come atto dovuto in questi casi, verrà indagato per omicidio stradale. La ricostruzione dell'incidente è affidata alla Polizia locale.