Castelplanio dietrofront Rinuncia alla discarica Esulta il gruppo di Ciccioli

CASTELPLANIO - L’amministrazione comunale rinuncia alla candidatura di Castelplanio per l’impianto per il trattamento dei rifiuti. Un dietrofront del quale è molto soddisfatto il gruppo di minoranza “Castelplanio Libera” guidato Carlo Ciccioli, che dal giorno in cui uscirono le prime notizie su un eventuale impianto di trattamento rifiuti stradali da localizzare in frazione Pozzetto, ha lavorato in sinergia con il comitato a tutela della salute dei cittadini di Castelplanio e dei territori limitrofi per impedirne la realizzazione.«Innanzitutto per via della troppa vicinanza alle abitazioni e punti sensibili di interesse pubblico – fa sapere la minoranza -, poi l’area in oggetto risulta essere parzialmente bonificata a seguito di mala gestione di un impianto preesistente che ha comportato inquinamento anche della falda acquifera e che è ancora in fase di caratterizzazione per vedere gli sviluppi nel tempo dal punto di vista ecologico del sito».Al consiglio comunale svoltosi giovedì pomeriggio, il sindaco Fabio Badiali ha reso noto pubblicamente il raggiungimento di un accordo con il comitato, dando lettura del comunicato congiunto in cui si impegna a rinunciare formalmente alla candidatura del sito individuato in località Pozzetto, proposto all’assemblea dell’Ata del 17 giugno allo scopo di realizzarvi un impianto di trattamento e recupero di rifiuti derivati da spazzamento stradale e pulizia di arenili, che avrebbe accolto e trattato i materiali provenienti da almeno due Province della Regione.Accolta anche la costituzione di una commissione consiliare Ambiente permanente che il sindaco aveva inizialmente proposto limitatamente alla valutazione della realizzazione impianti trattamento rifiuti.