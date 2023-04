Schianto all'incrocio, scooterista travolto da un'auto: è grave. Trasportato in eliambulanza da Castelfidardo

CASTELFIDARDO – Schianto da brividi questa mattina a Castelfidardo. Un'auto su cui viaggiavano due persone e uno scooter si sono scontrati in via XXV Aprile, nei pressi di un incrocio. Ad avere la peggio è stato l'uomo in sella al motorino, volato rovinosamente a terra.

Auto contro scooter, ferito un 51enne a Castelfidardo

Vista la gravità della situazione, subito è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza del 118. Sul posto, anche la Croce Verde di Castelfidardo, l'automedica di Osimo e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti nell'incidente. Lo scooterista, un 51enne, è stato portato in volo all'ospedale di Torrette in codice rosso per un trauma facciale e una commozione cerebrale, ma è rimasto sempre cosciente. Sulla ricostruzione dello schianto lavora la polizia locale.