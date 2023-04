Tolentino, finisce con l'auto nella scarpata, ma il 70enne rifiuta il ricovero in ospedale

TOLENTINO - Perde il controllo dell’auto e finisce in una scarpata. Brutta avventura per un 70enne di San Severino. L'anziano ha rifiutato il trasporto in ospedale. L'incidente è avvenuto lungo la strada che da Tolentino conduce a San Severino, poco lontano dalle terme di Santa Lucia. Sul posto, per soccorrere l’automobilista, sono arrivati gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino che si sono occupati di recuperare il veicolo finito nella scarpata. Il 70enne, dopo l’incidente, è uscito da solo dall’abitacolo. Il traffico ha subito qualche rallentamento durante le operazioni di soccorso.