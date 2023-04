Schianto frontale tra due auto: 70enne soccorso con l'elicottero muore in ospedale

Un uomo di settanta anni, Mario Di Matteo, è morto in un’incidente stradale che si è verificato a Città Sant’Angelo in zona Quattro strade, nell'area metropolitana di Pescara. Violentissimo il frontale tra due auto. L’uomo è stato trasportato con l’elicottero ed è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. La donna che si trovava alla guida dell’altra auto è stata soccorsa in codice rosso. In corso i rilievi della polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente